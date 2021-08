RANDONNÉE PÉDESTRE Vibraye, 5 septembre 2021, Vibraye.

RANDONNÉE PÉDESTRE 2021-09-05 07:30:00 – 2021-09-05 rue Gabriel Goussault Préau des écoles

Vibraye Sarthe Vibraye

Parcours en forét sur chemins privés et en bords de plans d’eau autorisés seulement ce jour… Marche Nordique et course à pied possible ,départ 8 h. Ravitaillements sur les parcours et verre de l’amitié jusqu’a 13 h.

Tarifs: pédestre: 3€, 2,50€ licenciés, – de 12 ans gratuit

sebbezard78@gmail.com +33 7 70 72 74 31

dernière mise à jour : 2021-08-25 par