Randonnée pédestre : Ver, de la launette à la Thève Ver-sur-Launette Ver-sur-Launette Catégories d’évènement: Oise

Ver-sur-Launette

Randonnée pédestre : Ver, de la launette à la Thève Ver-sur-Launette, 15 mai 2022, Ver-sur-Launette. Randonnée pédestre : Ver, de la launette à la Thève Ver-sur-Launette

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Ver-sur-Launette Oise Ver-sur-Launette Le Parc naturel régional vous propose une randonnée-découverte à Ver-sur-

Launette. À la confluence entre plusieurs régions et milieux naturels, venez

parcourir ce village préservé, encore marqué par la ruralité, en compagnie d’un

guide agréé. Tantôt en forêt, tantôt à travers la plaine de Goële, vous relierez

le village et son hameau de Loisy, qui vit grandir le célèbre poète romantique

Gérard de Nerval.

Circuit de 10km, prévoir des chaussures de marche. Le Parc naturel régional vous propose une randonnée-découverte à Ver-sur-

Launette. À la confluence entre plusieurs régions et milieux naturels, venez

parcourir ce village préservé, encore marqué par la ruralité, en compagnie d’un

guide agréé. Tantôt en forêt, tantôt à travers la plaine de Goële, vous relierez

le village et son hameau de Loisy, qui vit grandir le célèbre poète romantique

Gérard de Nerval.

Circuit de 10km, prévoir des chaussures de marche. contact@parc-oisepaysdefrance.fr +33 3 44 63 65 65 https://parc-oise-paysdefrance.fr/ Le Parc naturel régional vous propose une randonnée-découverte à Ver-sur-

Launette. À la confluence entre plusieurs régions et milieux naturels, venez

parcourir ce village préservé, encore marqué par la ruralité, en compagnie d’un

guide agréé. Tantôt en forêt, tantôt à travers la plaine de Goële, vous relierez

le village et son hameau de Loisy, qui vit grandir le célèbre poète romantique

Gérard de Nerval.

Circuit de 10km, prévoir des chaussures de marche. Ver-sur-Launette

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Ver-sur-Launette Autres Lieu Ver-sur-Launette Adresse Ville Ver-sur-Launette lieuville Ver-sur-Launette Departement Oise

Ver-sur-Launette Ver-sur-Launette Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ver-sur-launette/

Randonnée pédestre : Ver, de la launette à la Thève Ver-sur-Launette 2022-05-15 was last modified: by Randonnée pédestre : Ver, de la launette à la Thève Ver-sur-Launette Ver-sur-Launette 15 mai 2022 Oise Ver-sur-Launette

Ver-sur-Launette Oise