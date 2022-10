Randonnée pédestre Venouse Venouse Catégories d’évènement: Venouse

Yonne Venouse Trois circuits de 5, 12 et 16 km. Ravitaillement sur chaque parcours et possibilité de restauration sur place sur réservation. Inscriptions sur place. Parcours sur le « sentier des convers », chemin reliant la grange à l’abbaye. grangedebeauvais89@orange.fr Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse

