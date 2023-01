Randonnée pédestre Venesmes Venesmes Venesmes Catégories d’Évènement: Cher

Venesmes

Randonnée pédestre Venesmes, 8 mai 2023, Venesmes Venesmes. Randonnée pédestre 7 Place de la Mairie Venesmes Cher

2023-05-08 07:30:00 – 2023-05-08 Venesmes

Cher Venesmes 2 EUR 2 4 7, 14 ou 21 km de sentiers de randonnée s’offrent à vous, en compagnie du comité des fêtes de Venesmes. Départ depuis la salle des fêtes. +33 6 46 71 32 10 ©ADTI

Venesmes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Venesmes Autres Lieu Venesmes Adresse 7 Place de la Mairie Venesmes Cher Ville Venesmes Venesmes lieuville Venesmes Departement Cher

Venesmes Venesmes Venesmes Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venesmes-venesmes/

Randonnée pédestre Venesmes 2023-05-08 was last modified: by Randonnée pédestre Venesmes Venesmes 8 mai 2023 7 Place de la Mairie Venesmes Cher cher Venesmes Venesmes, Cher

Venesmes Venesmes Cher