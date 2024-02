Randonnée pédestre Veaugues, dimanche 10 mars 2024.

Randonnée pédestre Veaugues Cher

Dimanche

Randonnée pédestre 7, 13 ou 21 km

Festi’Veaugues et l’APE des P’tits loups Garous organise 3 parcours de randonnée au départ du stade de Veaugues.

Les départs s’effectuent librement entre 7 H 30 et 10 H, en fonction du circuit choisi et du rythme du randonneur avec pour seule consigne être de retour à midi.

7, 14 et 21 km5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 07:30:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire festiveaugues@gmail.com

