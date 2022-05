Randonnée pédestre Vareilles Vareilles Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vareilles Saône-et-Loire Vareilles 3 7 EUR L’Association Vareilloise Culture et Loisirs organise une randonnée pédestre. Premier départ à 8h pour 5 parcours possibles : 8, 5, 13, 20 et 25 km. Ravitaillement. VTT acceptés. erichristine@hotmail.fr +33 3 85 24 01 69 L’Association Vareilloise Culture et Loisirs organise une randonnée pédestre. Premier départ à 8h pour 5 parcours possibles : 8, 5, 13, 20 et 25 km. Ravitaillement. VTT acceptés. Vareilles

