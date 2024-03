Randonnée pédestre Vannes-sur-Cosson, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée pédestre Vannes-sur-Cosson Loiret

Venez vous promener dans les chemins

Notre comité des fêtes organise sa 3eme rando, ravitaillement et repas proposé (vin chaud, tartiflettes et salades de fruit fait maison) petits et grands, venez nombreux ! 22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:30:00

fin : 2024-04-07

Chemin des Sables

Vannes-sur-Cosson 45510 Loiret Centre-Val de Loire cdfvannesurcosson@gmail.com

L’événement Randonnée pédestre Vannes-sur-Cosson a été mis à jour le 2024-03-15 par ADRT45