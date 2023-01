Randonnée pédestre Uzay-le-Venon Uzay-le-Venon OT LIGNIERES Uzay-le-Venon Catégories d’Évènement: Cher

Randonnée pédestre Uzay-le-Venon, 23 avril 2023, Uzay-le-Venon OT LIGNIERES Uzay-le-Venon. Randonnée pédestre Rue de la République Uzay-le-Venon Cher

2023-04-23 07:30:00 – 2023-04-23 Uzay-le-Venon

Cher Uzay-le-Venon 2 EUR 2 3 7, 14 et 21 kms c’est à vous de choisir! Rendez-vous à la salle des fêtes d’Uzay le Venon pour le départ avec l’association Uzay Dynamique Que dites-vous d’aller vous promener en ce dimanche printanier ? 3 parcours qui valent le coup à Uzay et ses alentours. +33 6 31 11 17 30 ot

