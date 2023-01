Randonnée Pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’Évènement: Lot

Lot Vendredi 03 Juin :

Randonnée à Bonaguil de 8km rendez-vous à 8H à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage. Samedi 11 Juin:

Randonnée à Castelfranc de 9,5km rendez-vous à 13H30 à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage. Samedi 18 Juin:

Randonnée à Vers 14 km rendez-vous à 9H à Saint-Paul-Flaugnac pour le départ du covoiturage. L’association Trotte Cailloux vous propose 3 randonnées. Une à Bonaguil de 8km, une autre à Castelfranc de 9,5km et à Vers 14 km. Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, Pour plus de renseignements : 06 48 12 99 25

Tarif covoiturage 0,07€ / km arrondi à l’€ pixabay_walktrip

