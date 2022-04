Randonnée pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Randonnée pédestre Trotte Cailloux Saint-Paul-Flaugnac, 22 avril 2022, Saint-Paul-Flaugnac.

2022-04-22 13:30:00 – 2022-04-22

Saint-Paul-Flaugnac Lot 3 EUR 3 L’association Trotte Cailloux vous propose une randonnée de 11km à Saint-Matré sur le circuit des petits ruisseaux et des vignes. Rendez-vous pour le départ du covoiturage (3€) à 13h30 à Saint-Paul-Flaugnac, ou directement au départ de la rando place du village de Saint-Matré à 14h15 +33 6 48 12 99 25 LUM3N

