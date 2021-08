Taxat-Senat Taxat-Senat Allier, Taxat-Senat Randonnée pédestre Taxat-Senat Taxat-Senat Catégories d’évènement: Allier

Taxat-Senat

Randonnée pédestre Taxat-Senat, 20 août 2021, Taxat-Senat. Randonnée pédestre 2021-08-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-20

Taxat-Senat Allier Taxat-Senat Randonnée pédestre, découverte du village. Circuit 8km. +33 6 76 12 90 13 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Taxat-Senat Autres Lieu Taxat-Senat Adresse Ville Taxat-Senat lieuville 46.20442#3.1404