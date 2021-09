Sury-près-Léré Sury-près-Léré Cher, Sury-près-Léré Randonnée pédestre Sury-près-Léré Sury-près-Léré Catégories d’évènement: Cher

Le comité des fêtes de Sury-près-Léré propose le dimanche 5 septembre 2021 des parcours de randonnée pédestre, au départ de la salle des associations à côté de la salle des fêtes de Sury-près-Léré. Les inscriptions se font entre 7h30 et 9h30 et vous pourrez profiter de 3 parcours (6km, 13km ou 18km). +33 6 37 34 05 03

