RANDONNÉE PÉDESTRE « SUR LES CHAPEAUX 2 ROUES » Sèvremoine, 20 mars 2022, Sèvremoine.

RANDONNÉE PÉDESTRE « SUR LES CHAPEAUX 2 ROUES » SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE 17 Rue Louis Pasteur Sèvremoine

2022-03-20 07:30:00 – 2022-03-20 10:45:00 SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE 17 Rue Louis Pasteur

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine

6 7 EUR A St Germain sur Moine, dimanche 20 mars 2022, aura lieu la traditionnelle randonnée pédestre à

thème de l’école St Joseph.

L’édition 2022 a pour titre « Une randonnée sur les chapeaux 2 roues ! », expositions et animations

aborderont le thème des 2 roues.

Ce sont 1500 à 2000 randonneurs (des Mauges, de l’Anjou et des départements limitrophes)

accueillis tous les ans. Des parcours variés et des distances pour chacun à allure libre : 4km

poussettes, 9, 15 ou 20 km.

Chaque randonneur se verra proposé un ravitaillement puis une collation à l’arrivée.

Tarifs sur préinscription 6€ adulte et 3€ enfant – de 12 ans ou, sur place, 7€ adulte et 3.50€ enfant – de 12 ans.

Départ salle polyvalente de 7h30 à 10h45. Accueil dès 7h30.

Parcourez les sentiers de St Germain sur Moine grâce à cette randonnée organisée entre Nantes et Cholet.

http://apelsaintgermain.blogspot.fr/

