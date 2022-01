Randonnée pédestre « Sport et environnement » Hôtel de Ville Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

Randonnée pédestre « Sport et environnement » Hôtel de Ville, 29 janvier 2022, Santes. Randonnée pédestre « Sport et environnement »

Hôtel de Ville, le samedi 29 janvier à 10:00

Hélène NOWAK, Maire-adjoint à la ville de Santes, en charge de la Transition écologique, vous invite à participer à une randonnée pédestre sur le thème « Sport et Environnement ». Venir équiper de bonnes chaussures (des chemins de terre seront emprûntés). Gratuit, ouvert à tous

entrée libre, gratuit

Cet événement est organisé dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » obtenu par la ville de Santes en 2021. Hôtel de Ville 15 rue Albert Bernard, Santes Santes Nord

2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T13:00:00

