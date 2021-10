Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Randonnée pédestre “Souvenir Jean Salmon” Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Randonnée pédestre “Souvenir Jean Salmon” Saint-Amand-Montrond, 14 novembre 2021, Saint-Amand-Montrond. Randonnée pédestre “Souvenir Jean Salmon” 2021-11-14 07:30:00 07:30:00 – 2021-11-14

Saint-Amand-Montrond Cher Le départ se fera à la base nautique de Virlay. Trois circuits proposés : 7 km, 12 km et 21 km. Inscription sur le lieu de départ. Pass sanitaire obligatoire. +33 6 10 92 08 76 Le départ se fera à la base nautique de Virlay. Trois circuits proposés : 7 km, 12 km et 21 km. Inscription sur le lieu de départ. Pass sanitaire obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.73874#2.48158