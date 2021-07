Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois, Doubs Randonnée pédestre – sommet du jura franco-suisse Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Organisée par le bureau de montagne Natur'Odyssée Jura.

Randonnée sur un sommet du Jura franco-suisse (Mont Tendre, Dole, Mont Sâla, Suchet…) avec point de vue sur le Lac Léman et les Alpes. Nous parlerons faune, flore, pastoralisme, histoire, géologie…

Niveau moyen.

Pique-nique sous abri si mauvais temps.

Inscription au plus tard la veille avant 19h. naturodysseejura@gmail.com http://www.nature-odyssee-jura.fr/

Inscription au plus tard la veille avant 19h.

