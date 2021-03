Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville, Var Randonnée pédestre Solliès-Ville Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Solliès-Ville, le jeudi 8 avril à 08:00

**Jeudi 8 avril**

**Randonnée pédestre :**

**Montée au Coudon avec l’association le Godillot Gourmand de Solliès-Ville.**

Durée : 3h00

Difficulté : Moyenne

Départ : 8h (aire de Verdan)

Sur inscription au 04.94.13.80.30 (nombre de places limitées) **Ces animations auront lieu sous réserve de l’évolution de la pandémie et dans le respect des gestes sanitaires.**

**Port du masque obligatoire.** **Contact : 04.94.13.80.30**

Entrée libre

2021-04-08T08:00:00 2021-04-08T12:00:00

