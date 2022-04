Randonnée pédestre solidaire Salle des fêtes d’Arthès Arthès Catégories d’évènement: Arthès

Tarn

Randonnée pédestre solidaire Salle des fêtes d’Arthès, 1 mai 2022, Arthès. Randonnée pédestre solidaire

Salle des fêtes d’Arthès, le dimanche 1 mai à 14:00

Randonnée sur le “Chemin des Hauts d’Arthès” 10km environ – léger dénivelé de 260m. Rendez-vous à la Salle des fêtes d’Arthès, Pl. François Mitterrand, 81160 Arthès, pour les inscriptions dès 13H – un café d’accueil est offert – départ à 14H – Participation de 5€ par personne – Une tombola est organisée avec plusieurs lots dont un gâteau à la broche – Tous les dons sont au profit de La Chaîne de l’Espoir.

5 €

Randonnée Pédestre Solidaire au profit de La Chaîne de l’Espoir organisée par “Le Club Arthès Rando Loisirs” Salle des fêtes d’Arthès Arthès, place François Mitterrand Arthès Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arthès, Tarn Autres Lieu Salle des fêtes d’Arthès Adresse Arthès, place François Mitterrand Ville Arthès lieuville Salle des fêtes d’Arthès Arthès Departement Tarn

Salle des fêtes d’Arthès Arthès Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arthes/

Randonnée pédestre solidaire Salle des fêtes d’Arthès 2022-05-01 was last modified: by Randonnée pédestre solidaire Salle des fêtes d’Arthès Salle des fêtes d’Arthès 1 mai 2022 Arthès Salle des fêtes d’Arthès Arthès

Arthès Tarn