Landes

Randonnée pédestre solidaire Hagetmau, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Hagetmau. Randonnée pédestre solidaire 2021-07-31 – 2021-07-31

Randonnée pédestre solidaire organisée par les Trotte Sentiers de Chalosse au profit des Amis du Tiers Monde et des Anges Gardiens. Parcours de 10 km avec ravitaillement. Départs de la Cité Verte en flux continu de 8h30 à 9h30. +33 6 07 88 99 34

