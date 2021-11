Ballon-Saint Mars Ballon-Saint Mars 72290, Ballon-Saint Mars RANDONNÉE PEDESTRE SOLIDAIRE Ballon-Saint Mars Ballon-Saint Mars Catégories d’évènement: 72290

Ballon-Saint Mars

RANDONNÉE PEDESTRE SOLIDAIRE Ballon-Saint Mars, 6 novembre 2021, Ballon-Saint Mars. RANDONNÉE PEDESTRE SOLIDAIRE Saint Mars sous Ballon Place de l’École Ballon-Saint Mars

2021-11-06 – 2021-11-06 Saint Mars sous Ballon Place de l’École

Ballon-Saint Mars 72290 Au profit de l’association France Congo Brazzaville.

En marche pour Kinkala ! Randonnée solidaire de 7km. Au profit de l'association France Congo Brazzaville.

17h : animations (projection d'un document vidéo, contes traditionnels du Congo, exposition) à la salle polyvalente de Saint Mars et verre de l'amitié offert par la commune.

17h : animations (projection d’un document vidéo, contes traditionnels du Congo, exposition) à la salle polyvalente de Saint Mars et verre de l’amitié offert par la commune. Saint Mars sous Ballon Place de l’École Ballon-Saint Mars

