Enfilez vos meilleures chaussures de marche pour partir à la découverte de Soeurdres et sa campagne le dimanche 1er mai 2022. Organisée par le comité des fêtes de Marigné, cette traditionnelle randonnée de 10 kilomètres réunis habitants et randonneurs d’un peu plus loin.

Rendez-vous 9h place de l’église de Soeurdres.

A l’arrivée un verre de l’amitié et des chouquettes vous seront offerts.

cdfmarigne49330@gmail.com +33 6 86 95 16 29

