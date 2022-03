Randonnée pédestre Séreilhac Séreilhac SéreilhacSéreilhac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-03-12 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-12 18:30:00 18:30:00

Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Tarif: 5€/personne

Inscriptions avant le 10 mars au 06 10 75 73 99 ou au 06 76 22 89 83 (après 18h30).

Pass sanitaire et carte d’identité demandés. Randonnée pédestre de 12 km organisée par Gym Loisirs de Séreilhac.

