Randonnée pédestre semi-nocturne Mairé-Levescault Mairé-Levescault Catégories d’évènement: 79190

Mairé-Levescault

Randonnée pédestre semi-nocturne Mairé-Levescault, 10 juin 2022, Mairé-Levescault. Randonnée pédestre semi-nocturne Mairé-Levescault

2022-06-10 – 2022-06-10

Mairé-Levescault 79190 Mairé-Levescault 3 EUR Randonnée pédestre semi-nocturne Rendez-vous salle des fêtes à partir de 19h

Départ randonnée 19h30 Apéritif d’accueil

Haltes gourmandes sur le parcours (10km)

Pensez à vos bols, gobelets, couverts. Réservations : 06 82 22 11 50 – 06 32 09 23 00 aux heures des repas

8€ adultes / 3€ enfants de 5 à 10 ans Office de Tourisme du Pays Mellois

Mairé-Levescault

