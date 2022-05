Randonnée pédestre semi-nocturne Cuzorn Cuzorn Catégories d’évènement: Cuzorn

Lot-et-Garonne

Randonnée pédestre semi-nocturne Cuzorn, 6 mai 2022, Cuzorn.

2022-05-06 – 2022-05-06

Cuzorn Lot-et-Garonne Cuzorn L’association Culture et Patrimoine organise une randonnée pédestre semi-nocturne.

Circuit de 10 kilomètres environ, ouvert à tous.

A l’arrivée un pot de l’amitié sera offert.

+33 5 53 40 96 42

Cuzorn

