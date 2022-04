RANDONNEE PEDESTRE SEMI-NOCTURNE Chauvé Chauvé Catégories d’évènement: Chauvé

RANDONNEE PEDESTRE SEMI-NOCTURNE Chauvé, 21 mai 2022, Chauvé. RANDONNEE PEDESTRE SEMI-NOCTURNE Salle du Pinier Route de Frossay Chauvé

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle du Pinier Route de Frossay

Chauvé Loire-Atlantique Départ à partir 16h00 Salle du Pinier, Route de Frossay

Inscriptions sur place de 15h30 à 17h Ravitaillement distribué au départ

Sandwich et boisson à l’arrivée Infos pratiques :

• Les parcours ne présentent pas de difficultées particulières, chacun marche à son rythme

• Veillez au respect de la nature, de l’environnement et du code de la route

• Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte

• Attention à ne pas surestimer vos possibilités

• L’inscription vaut déclaration de bonne santé

