Randonnée pédestre semi nocturne Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols Catégorie d’évènement: Castelnau-Pégayrols

Randonnée pédestre semi nocturne Castelnau-Pégayrols, 19 juillet 2022, Castelnau-Pégayrols. Randonnée pédestre semi nocturne Castelnau-Pégayrols

2022-07-19 – 2022-07-19

Castelnau-Pégayrols Aveyron EUR Castelnau-Pégayrols Randonnée semi nocturne “Le site des Basiols”

Une randonnée sur les auteurs d’Estalane pour découvrir le site archéologique de Basiols.

Prenez des bonnes chaussures et un pique-nique.

Rendez-vous au point d’accueil de Castelnau pour faire du covoiturage à 17h. Une soirée conviviale à la découverte du site archéologique de Basiols +33 5 65 62 05 05 Randonnée semi nocturne “Le site des Basiols”

Une randonnée sur les auteurs d’Estalane pour découvrir le site archéologique de Basiols.

Prenez des bonnes chaussures et un pique-nique.

Rendez-vous au point d’accueil de Castelnau pour faire du covoiturage à 17h. OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Castelnau-Pégayrols

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Détails Catégorie d’évènement: Castelnau-Pégayrols Autres Lieu Castelnau-Pégayrols Adresse Ville Castelnau-Pégayrols lieuville Castelnau-Pégayrols

Randonnée pédestre semi nocturne Castelnau-Pégayrols 2022-07-19 was last modified: by Randonnée pédestre semi nocturne Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols 19 juillet 2022

Castelnau-Pégayrols