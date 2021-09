Sarriac-Bigorre Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées, Sarriac-Bigorre Randonnée Pédestre Sarriac-Bigorre Sarriac-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarriac-Bigorre

Randonnée Pédestre Sarriac-Bigorre, 12 septembre 2021, Sarriac-Bigorre. Randonnée Pédestre 2021-09-12 08:30:00 – 2021-09-12

Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées Sarriac-Bigorre 5 5 EUR 4 parcours au choix au départ de la salle des fêtes

15 km, 10 km, 7 km et 5 km. Déjeuner (avec pass sanitaire obligatoire) sur réservation avant le 08 septembre. +33 6 83 89 44 86 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sarriac-Bigorre Autres Lieu Sarriac-Bigorre Adresse Ville Sarriac-Bigorre lieuville 43.38256#0.12792