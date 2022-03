Randonnée pédestre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Randonnée pédestre Sancerre, 3 avril 2022, Sancerre. Randonnée pédestre Sancerre

2022-04-03 – 2022-04-03

Sancerre Cher Sancerre 6 EUR L’association des parents d’élèves de Sancerre vous propose une randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes d’Amigny.

3 circuits au choix : 6 km ,12 km et 24 km.

Restauration à l’arrivée (barbecue, frites, crottins, pâtisseries maison) -sous réserve des conditions sanitaires. Randonnée pédestre organisée par l’association des parents d’élèves de Sancerre. ape.sancerre@gmail.com +33 6 08 18 37 64 L’association des parents d’élèves de Sancerre vous propose une randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes d’Amigny.

3 circuits au choix : 6 km ,12 km et 24 km.

Restauration à l’arrivée (barbecue, frites, crottins, pâtisseries maison) -sous réserve des conditions sanitaires. ©APEsancerre

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Randonnée pédestre Sancerre 2022-04-03 was last modified: by Randonnée pédestre Sancerre Sancerre 3 avril 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher