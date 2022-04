Randonnée pédestre Salle Escale Varennes-changy Catégorie d’évènement: VARENNES CHANGY

Randonnée pédestre, 3 parcours : 9, 13 et 19 kms. Café au départ, ravitaillements sur le parcours et pot offert à l’arrivée. Organisée par Tonic Gym Varennoise. Départ de la salle Escale. Randonnée pédestre Salle Escale Varennes-changy Varennes-changy

2022-05-01T07:30:00 2022-05-01T10:00:00

Lieu Salle Escale Adresse Varennes-changy Ville Varennes-changy

