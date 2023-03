Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

Sainte-Geneviève-des-Bois

Randonnée pédestre, 2 avril 2023, Sainte-Geneviève-des-Bois . Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

2023-04-02 – 2023-04-02 Sainte-Geneviève-des-Bois

Loiret Randonnée pédestre avec 3 circuits , départ de la salle Marcel Lespagnol. Une collation sera servie à l’arrivée. Randonnée pédestre mairiestegenevieve45@wanadoo.fr +33 2 38 92 55 73 Sainte-Geneviève-des-Bois

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Sainte-Geneviève-des-Bois Autres Lieu Sainte-Geneviève-des-Bois Adresse Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Departement Loiret Lieu Ville Sainte-Geneviève-des-Bois

Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-genevieve-des-bois /

Randonnée pédestre 2023-04-02 was last modified: by Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois 2 avril 2023 Loiret Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret