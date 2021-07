Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Randonnée pédestre Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Randonnée pédestre Saint-Valery-en-Caux, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Valery-en-Caux. Randonnée pédestre 2021-07-05 – 2021-07-05 Maison des associations 1 rue Jeanne Armand Colin

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Tous les lundis et jeudis, les randonneurs valeriquais vous proposent de découvrir le territoire de la Côte d’Albâtre à travers ses chemins de randonnée.

RDV à la maison des associations le lundi à 13h45, le jeudi à 9h45.

Gratuit Tous les lundis et jeudis, les randonneurs valeriquais vous proposent de découvrir le territoire de la Côte d’Albâtre à travers ses chemins de randonnée.

RDV à la maison des associations le lundi à 13h45, le jeudi à 9h45.

Gratuit thierry.fabarez@orange.fr +33 6 48 19 37 85 Tous les lundis et jeudis, les randonneurs valeriquais vous proposent de découvrir le territoire de la Côte d’Albâtre à travers ses chemins de randonnée.

RDV à la maison des associations le lundi à 13h45, le jeudi à 9h45.

Gratuit dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Maison des associations 1 rue Jeanne Armand Colin Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville 49.86433#0.70568