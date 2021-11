Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte Randonnée pédestre Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Randonnée pédestre Saint-Sauveur-le-Vicomte, 21 novembre 2021, Saint-Sauveur-le-Vicomte. Randonnée pédestre Parking B Forêt Domaniale Saint-Sauveur-le-Vicomte

2021-11-21 14:15:00 – 2021-11-21 Parking B Forêt Domaniale

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Saint-Sauveur-le-Vicomte Randonnée pédestre en pleine forêt sur un circuit facile de 8km.

Rendez-vous à 14h15 au square Oberhausbergen ou à 14h30 au parking B de la forêt.

Au retour une distribution de gâteaux aura lieu au profit du Téléthon. Parking B Forêt Domaniale Saint-Sauveur-le-Vicomte

Catégories d'évènement: Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte
Lieu Saint-Sauveur-le-Vicomte Adresse Parking B Forêt Domaniale