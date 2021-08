Saint-Saire Saint-Saire Saint-Saire, Seine-Maritime Randonnée pédestre Saint-Saire Saint-Saire Catégories d’évènement: Saint-Saire

Randonnée pédestre Saint-Saire, 12 septembre 2021, Saint-Saire. Randonnée pédestre 2021-09-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-12

Saint-Saire Seine-Maritime Saint-Saire Rdv à 14h30 à la salle des fêtes. Boucle d’environ 10 km sur la commune de Saint-Saire.

A la découverte de la commune. Venir avec de bonnes chaussures.

Collation + Boisson à l’arrivée. Rdv à 14h30 à la salle des fêtes. Boucle d’environ 10 km sur la commune de Saint-Saire.

A la découverte de la commune. Venir avec de bonnes chaussures.

+33 6 38 77 48 48

A la découverte de la commune. Venir avec de bonnes chaussures.

dernière mise à jour : 2021-08-21

