Saint-Rémy Corrèze Saint-Rémy Corrèze Saint-Rémy Départ entre 13 h 30 et 15 h de la salle polyvalente où un café sera offert.

Inscription sur place : 5 €. Distance : 9 km avec un dénivelé de 230 m

A l’arrivée : “stand de tourtous “. Un tourtou ou une crêpe Suzette offerte à chaque participant L’association Détente sportive de Saint Rémy organise une randonnée pédestre accompagnée avec vue exceptionnelle sur les monts du Cantal et d’Auvergne. Départ entre 13 h 30 et 15 h de la salle polyvalente où un café sera offert.

