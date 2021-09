Saint-Quentin-sur-Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Randonnée pédestre Saint-Quentin-sur-Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Randonnée pédestre Saint-Quentin-sur-Indrois, 10 octobre 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois. Randonnée pédestre 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 12:30:00

Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre dans le village.

Rassemblement à la salle polyvalente à 9h.

Casse-croute offert. Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre dans le village.

Rassemblement à la salle polyvalente à 9h.

Casse-croute offert. Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre dans le village.

Rassemblement à la salle polyvalente à 9h.

Casse-croute offert. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Autres Lieu Saint-Quentin-sur-Indrois Adresse Ville Saint-Quentin-sur-Indrois lieuville 47.20373#1.02339