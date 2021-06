Saint-Quentin-sur-Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois RANDONNEE PEDESTRE Saint-Quentin-sur-Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

RANDONNEE PEDESTRE Saint-Quentin-sur-Indrois, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois. RANDONNEE PEDESTRE 2021-06-13 08:30:00 – 2021-06-13 12:00:00

Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire Saint-Quentin-sur-Indrois 2 EUR Randonnée pédestre à Le Liège de 8 h 30 à 12 h. Départ champs de foire route de St Quentin sur Indrois. Pas de restauration prévue pour déjeuner le midi. Randonnée pédestre à Le Liège de 8 h 30 à 12 h. Départ champs de foire route de St Quentin sur Indrois. Pas de restauration prévue pour déjeuner le midi. claudette.pegue@gmail.com +33 6 79 41 23 10 Randonnée pédestre à Le Liège de 8 h 30 à 12 h. Départ champs de foire route de St Quentin sur Indrois. Pas de restauration prévue pour déjeuner le midi. Randonnée pédestre à Le Liège de 8 h 30 à 12 h. Départ champs de foire route de St Quentin sur Indrois. Pas de restauration prévue pour déjeuner le midi.

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quentin-sur-Indrois Adresse Ville Saint-Quentin-sur-Indrois lieuville 47.20464#1.02651