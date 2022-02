Randonnée pédestre > Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant Catégories d’évènement: Manche

Saint-Martin-le-Bouillant

Randonnée pédestre > Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant, 3 décembre 2022, Saint-Martin-le-Bouillant. Randonnée pédestre > Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant

2022-12-03 – 2022-12-03

Saint-Martin-le-Bouillant Manche Saint-Martin-le-Bouillant Randonnée avec l’association “Les Balades au Pays de Saint-Pois”, dans le cadre du téléthon. Horaires et point de rendez-vous communiqué ultérieurement. Balade ouverte à tous, prévoir tenue adaptée. Goûter en fin de parcours. Participation de 2€ par… Saint-Martin-le-Bouillant

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Martin-le-Bouillant Autres Lieu Saint-Martin-le-Bouillant Adresse Ville Saint-Martin-le-Bouillant lieuville Saint-Martin-le-Bouillant Departement Manche

Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-le-bouillant/

Randonnée pédestre > Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant 2022-12-03 was last modified: by Randonnée pédestre > Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant Saint-Martin-le-Bouillant 3 décembre 2022 manche Saint-Martin-le-Bouillant

Saint-Martin-le-Bouillant Manche