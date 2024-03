Randonnée pédestre Saint-Marien, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée pédestre Saint-Marien Creuse

Randonnée pédestre au profit de l’école de Saint-Marien pour la classe de découverte.

5, 10 et 16 km. Ravitaillement sur les 10 et 16 km.

Vente de crêpes et buvette. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 10:00:00

Saint-Marien 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

