Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine Saint-Malon-sur-Mel Randonnée pédestre organisé par les amis des sentiers de Brocéliande.

Au départ de l’étang de la Marette à Saint Malon sur Mel à 9h30.

Renseignements auprès de Pascal Bouteiller au 06.84.83.83.28.

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

