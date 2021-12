Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast Mayenne, Saint-Loup-du-Gast RANDONNÉE PEDESTRE Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Loup-du-Gast Mayenne Saint-Loup-du-Gast Départ 10h parking de la salle des fêtes pour une boucle de 8kms.

Pique-nique tiré du sac.

+33 2 43 05 01 16

