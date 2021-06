Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Vignes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Loup-des-Vignes.

Randonnée pédestre 2021-07-03 17:00:00 – 2021-07-03 18:30:00

Saint-Loup-des-Vignes Loiret Saint-Loup-des-Vignes

Randonnée pédestre qui a lieu le 3 juillet 2021. Des circuits de 3, 8 et 15 kms sont proposés. Inscription sur place entre 17h et 18h30, masque et crayon obligatoire. Ensuite, pour chaque participant une collation et le verre de l’amitié sera offert par le comité des fêtes de Saint Loup des Vignes.

comitedesfetes.stloupdesvignes@gmail.com

