Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Catégories d’évènement: Cher

Saint-Loup-des-Chaumes

Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes, 3 avril 2022, Saint-Loup-des-Chaumes. Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes

2022-04-03 07:30:00 – 2022-04-03

Saint-Loup-des-Chaumes Cher Saint-Loup-des-Chaumes 3.5 EUR 3.5 L’association sports et loisirs de St Loup des Chaumes vous donne rendez-vous à partir de 7h30 pour 2 parcours de randonnée : 9 et 15 kms avec ravitaillement. Randonnez avec l’association loupienne “Sports et Loisirs” en pleine nature. Appréciez l’arrivée de la floraison et l’éveil de la faune avec cette toute première randonnée printanière. Le retour des belles journées nous donne des envies d’évasion, non ? +33 6 17 28 63 57 L’association sports et loisirs de St Loup des Chaumes vous donne rendez-vous à partir de 7h30 pour 2 parcours de randonnée : 9 et 15 kms avec ravitaillement. OT Lignières

Saint-Loup-des-Chaumes

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Loup-des-Chaumes Autres Lieu Saint-Loup-des-Chaumes Adresse Ville Saint-Loup-des-Chaumes lieuville Saint-Loup-des-Chaumes Departement Cher

Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loup-des-chaumes/

Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes 2022-04-03 was last modified: by Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes 3 avril 2022 cher Saint-Loup-des-Chaumes

Saint-Loup-des-Chaumes Cher