Randonnée pédestre Saint-Laurent-les-Églises, 29 mai 2022

Randonnée pédestre Saint-Laurent-les-Églises

2022-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29 12:30:00 12:30:00

Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne Saint-Laurent-les-Églises

Dimanche 29 mai, à 09h, place de la mairie à Saint-Laurent-Les-Églises. Circuit de 13 km. Tarif : 2€ et gratuit pour les -12 ans. Petit déjeuner, ravitaillement et dégustation des produits locaux, pot de l’amitié et possibilité de restauration sur place. Renseignements : 06 95 49 97 43.

Les vergers de Saint-Laurent et le Comité des Fêtes organisent une randonnée pédestre. Traversée des vergers avec la dégustation des différents produits issus de la production locale.

Saint-Laurent-les-Églises

