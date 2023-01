Randonnée pédestre Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud, 22 janvier 2023, Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud . Randonnée pédestre Saint-Dizier-Masbaraud Creuse Saint-Dizier-Masbaraud

2023-01-22 13:45:00 – 2023-01-22 15:45:00

Creuse Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami, au départ du plan d’eau de St Dizier Masbaraud (Leyrenne) à 13h45, distance : environ 11km.

Possibilité de co-voiturage à Bourganeuf à 13h30.

Nos amis les chiens ne sont pas admis. Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud

