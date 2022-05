RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Dié-des-Vosges, 24 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges. RANDONNÉE PÉDESTRE rue du 12ème Régiment d’Artillerie prolongée parking P2 Palais Omnisport Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges

2022-05-24 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-24 rue du 12ème Régiment d’Artillerie prolongée parking P2 Palais Omnisport Joseph Claudel

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges 1.5 EUR Circuit de 10 km et 250 m de dénivelé proposé par le Club vosgien, autour de la Grande Fosse. +33 6 87 41 14 45 rue du 12ème Régiment d’Artillerie prolongée parking P2 Palais Omnisport Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse rue du 12ème Régiment d'Artillerie prolongée parking P2 Palais Omnisport Joseph Claudel Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville rue du 12ème Régiment d'Artillerie prolongée parking P2 Palais Omnisport Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Dié-des-Vosges 2022-05-24 was last modified: by RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 24 mai 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges