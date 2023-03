Randonnée pédestre Saint-Caprais Catégories d’Évènement: Lot

Lot 15 EUR A partir de 19 h : repas :

Salade de courgettes

Haricots/saucisse

Fromage/salade

Glaces Pain, vin et café compris

Prévoir les couverts et les assiettes à soupe Attention, nombre de places limité – réservation par téléphone uniquement Le Comité des fêtes de Saint-Caprais organise une randonnée pédestre avec deux circuits : 8 km et 13 km. stcaprais.comite@gmail.com Pixabay

