Randonnée pédestre Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond

Randonnée pédestre
4 décembre 2022

Rue Pierre de Coubertin Saint-Amand-Montrond

2022-12-04 08:00:00

Cher Randonnée organisée par Saint-Amand Judo au profit du Téléthon. Deux circuits : 6 km et 10 km avec ravitaillement à la mairie de Colombiers. saintamandjudo@wanadoo.fr ©PIXABAY

Saint-Amand-Montrond

