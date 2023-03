Randonnée pédestre Route de Mougon Fressines Fressines Catégories d’Évènement: 79370

79370 Fressines EUR 5 5 Randonnée pédestre Dimanche 2 avril de 7h30 à 13h à Fressines Ouverte à tous

Départ libre de la salle des fêtes de Fressines entre 7h30 et 9h30

Un ravitaillement est proposé à mi-parcours

Deux parcours au choix : 8 et 13km

Prévoir un gobelet par marcheur Sentiers pédestres non carrossables en poussette Gratuit pour les moins de 10 ans – 5€ au delà de 10 ans

