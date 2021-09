Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Randonnée pédestre rose Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue Dordogne L’Antenne Buguoise, en partenariat avec la mairie du Bugue, vous propose de participer à la randonnée pédestre rose, organisée dans le cadre de la Campagne Nationale de Dépistage Organisé du Cancer du Sein. 2 circuits : 8 et 14 km (possibilité de faire les 2).

Inscriptions sous la Halle à partir de 8h00, avec port du masque et habillé de rose !

Départ Place de la maire de 8h30 à 9h30 Ouvert à tous dans le respect des règles sanitaires.

Poche de ravitaillement distribuée au départ : pensez à prendre votre sac à dos et de l’eau ! +33 5 53 02 75 80 L’Antenne Buguoise, en partenariat avec la mairie du Bugue, vous propose de participer à la randonnée pédestre rose, organisée dans le cadre de la Campagne Nationale de Dépistage Organisé du Cancer du Sein. 2 circuits : 8 et 14 km (possibilité de faire les 2).

