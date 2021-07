Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Randonnée pédestre Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Randonnée pédestre Rives-en-Seine, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Rives-en-Seine. Randonnée pédestre 2021-07-31 13:30:00 13:30:00 – 2021-07-31 Saint Wandrille Rançon Rue de l’Oiseau Bleu

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Randonnée pédestre de 9/10 kms au départ de la salle de l’oiseau bleu

Goûter au retour

Inscription avant le 29 juillet

Prévoir une bouteille d’eau et de bonnes chaussures et masque Randonnée pédestre de 9/10 kms au départ de la salle de l’oiseau bleu

Goûter au retour

Inscription avant le 29 juillet

Prévoir une bouteille d’eau et de bonnes chaussures et masque +33 7 81 84 45 03 Randonnée pédestre de 9/10 kms au départ de la salle de l’oiseau bleu

Goûter au retour

Inscription avant le 29 juillet

Prévoir une bouteille d’eau et de bonnes chaussures et masque dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Saint Wandrille Rançon Rue de l'Oiseau Bleu Ville Rives-en-Seine lieuville 49.52491#0.75982